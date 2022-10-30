僑泰高中各班在派對中推派2位同學，由美容科學生展現專業技巧，裝扮成各類恐怖鬼妝造型。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

師生共玩「魷魚遊戲之123木頭人」，整場笑聲不斷，不僅增進了師生情感，也更加凝聚班級的向心力。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

僑泰高中進修部日前晚間舉辦萬聖節「百鬼夜行」派對，除結合校內餐飲科、美容科的專業，更將風靡一時的「魷魚遊戲」搬進派對中，整場活動既驚悚又歡樂；校長溫順德表示，各科學生藉由此活動展現專業，達到學用合一理念，富有教育意涵。

僑泰高中各班在派對中推派2位同學，由美容科學生展現專業技巧，裝扮成各類恐怖鬼妝造型，並將地下禮堂打造成百鬼墳場，各班導師帶領學生體驗驚悚的百鬼場景，現場驚嚇呼喊聲不斷，學生紛紛表示既恐怖又逼真，堪稱電影級特效。

學校更將風靡一時的「魷魚遊戲」融入派對，實境呈現「魷魚遊戲之123木頭人」，由進修部主任郭小萍扮演木頭人娃娃角色，校長溫順德、家長會長賴富源則全力配合分飾king boss與big boss角色，帶領身穿紅衣、臉戴面罩的導師們，一起持假槍出場，令在場學生尖叫聲四起。

師生共玩「魷魚遊戲之123木頭人」，整場笑聲不斷，過程中移動失敗的人須接受師長水蠟筆畫臉處罰，不僅增進了師生情感，也更加凝聚班級的向心力；遊戲結束後，分別表揚鬼妝技巧前3名與木頭人遊戲優勝的同學，並由溫順德、賴富源分贈餐飲科與觀光科學生製作的巫婆手指餅乾給全校師生，期許學生用心學習，為活動畫下溫馨句點。

溫順德表示，此次萬聖節活動，將學習與遊戲結合，並透過餐飲與觀光科學生製作手指餅乾，美容科學生協助鬼造型裝扮，展現學用合一理念，是極富教育意涵的活動；另，特別感謝郭小萍與師長們的用心規劃，也感謝賴富源百忙中前來參與，帶給孩子們一個難忘的夜晚。