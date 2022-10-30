2022臺北網紅節將於11月1日登場，即起「TY Star網紅獎」開放粉絲票選心目中欣賞的網紅。（主辦單位提供）

憑藉甜美臉蛋、親民個性吸引百萬人追蹤的「電玩女神」解婕翎，預告將會現身「臺北網紅嘉年華」。（主辦單位提供）

網紅商機近年正夯，不少KOL透過創意影音、親民互動吸引支持，粉絲黏著度甚至超越藝人，間接讓品牌找上門成為行銷火力。臺北市政府看好趨勢，決定培植潛力新星為臺北商圈宣傳，宣布2022臺北網紅節於11月1日登場，參與人氣票選活動的網友除了能將自己欣賞的網紅送上冠軍寶座，也可玩抽獎爭取總價百萬元的獎品。

台灣新媒體發展協會理事長陳義文表示，今年集結臺北市各大商圈店家、網紅線上線下資源擴大舉行，打造為期1個月的全方位活動，包括即起在momo購物網舉辦的「TY Star網紅獎」票選等。今年TY Star網紅獎與伊林娛樂合作加大選拔規模，即日起號召網友在線上票選100多位「星星、月亮、太陽」等3個級別的網紅明星。前兩屆獲獎者就分享道，比賽後曝光度大增外，還吸引多家大廠談合作，邀約數起碼增加1成以上，使得票選競爭激烈，粉絲支持力度成為決定性關鍵。

此外，11月11至13日於信義商圈香堤大道展開的「臺北網紅嘉年華」有望迎來活動高潮，粉絲數破百萬的網紅將進行「KOL直播秀」，高人氣的解婕翎、熊熊、杜力、賴薇如及高達200萬粉絲的「神祕嘉賓」也會到場助陣，恰逢雙11購物熱潮和東區百貨周年慶買氣，現場的熱鬧氣氛勢必與跨年不相上下。

另臺北網紅節也與momo購物網合作推「臺北網紅節限時商城」優惠，嚴選優良電商的口碑好物並導入臺北商圈一同參與，以高CP值和甜甜價特色讓消費者搶購，提升商家聲量的同時，也幫助民眾省荷包。