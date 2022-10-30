近日屏東海生館推出「那些企鵝的愛情故事」限定活動，展出6對企鵝情侶檔的交往歷程，閃瞎入館遊客，還設計QRCODE讓大家一掃描就能聽到企鵝的獨特求愛嗓音，感受到企鵝之間滿滿的愛意，完全沉浸在粉紅泡泡中。

屏東海生館指出，6對企鵝情侶的甜蜜故事，分別為「老大＆幸福蛋」、「魯夫＆布魯克」、「小蜜桃＆小萌」、「大熊＆光光」、「瓜吉＆娃娃」以及「大碗＆咩仔」，其中有情竇初開的青梅竹馬CP、年齡差了17歲的老少配、交往10年的模範夫妻，以及在館內被稱為「美女與野獸」的奇妙組合等。

海生館表示，每到下半年的企鵝繁殖季，企鵝區就會遍布滿滿的粉紅泡泡與戀愛香氣，讓遊客與飼育員們都超羨慕，為此，館方首度推出「那些企鵝的愛情故事」，讓大家可以透過企鵝們結為連理背後的努力過程與甜蜜心動，深入體驗牠們樸實動人的愛情。

飼育員說，企鵝會叼著代表永恆的「求愛鑽石」鵝卵石，大步邁向心儀的另一半，或是向上伸長頭頸部大聲唱情歌、做出碰觸振翅、低頭哈氣等求偶示好動作，十分逗趣與可愛，所以此次活動還特別設計QRCODE，讓遊客一掃描就能聽到企鵝的獨特求愛嗓音，感受到企鵝之間滿滿的愛意。

此外，飼育員還笑說，企鵝的幸福愛情故事要分享，單身企鵝的福利也要顧，所以在活動期間還推出單身企鵝應援團投票應援活動，民眾只要上網搜尋「單身企鵝應援團」，即可為心儀的企鵝投票，留下祝福的話為牠們加油打氣。

飼育員表示，脫單成員有大白、里長、快樂腳跟小乖等4隻企鵝，牠們分別愛衝浪、愛跳舞，還有母胎單身23年的孤單企鵝，邀請全台民眾一起為牠們脫單神助攻，凡參與投票就有機會抽近距離觀察企鵝「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動、夜宿海生館、告白企鵝布偶等多項體驗好禮。