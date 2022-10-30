九合一選戰倒數不到一個月，各縣市長的候選人紛紛摩拳擦掌準備中，而國民黨桃園市長候選人張善政今（30）日就在臉書上推出了「行人安全3步曲」，將打造好走、好逛、好安全的新桃園，讓桃園成為台灣第一個嬰兒車、輪椅可以順暢無阻，人行道貫穿大街小巷的友善城市，引發討論。

張善政今日在臉書上表示，他在基層聽到桃園市民有著「桃園的行人好辛苦」、「在桃園走路，像障礙賽！」、「沒有人行道，我只能推著小孩走到車道邊與車爭道…」的真實心聲，張善政坦言，「難走、難逛、很危險」就是現在桃園人行道、腳踏車道的真實情況。張善政也來到龜山楓樹國小前會勘，深刻感受到市民口中不安全人行道的問題嚴重性，一路上桃園市龜山區市議員參選人孫韻璇也和他提到，「因為缺乏連續與實體分隔的人行道，就算只是短短五分鐘的路程，青年家長也不放心讓孩子自己走上學，長者要去公園運動更是險象環生」。

而面臨人行道不連續、變電箱與違規停車等種種障礙，根據統計，2021年光走路、騎腳踏車時因意外事故而離世的市民，就佔據桃園交通死亡的五分之一，受害族群集中在長者、少年；此外，道路不安全，父母不敢讓小朋友走路上學。張善政強調「為保障桃園市民安全，絕對有必要徹底改善行人安全」。

所以張善政也提出要為桃園打造「好走、好逛、好安全」的環境，讓桃園成為台灣第一個嬰兒車、輪椅可以順暢無阻，人行道貫穿大街小巷的友善城市，讓父母及小朋友、長輩及身障人士在桃園同享便利與榮耀。