南韓首爾梨泰院商圈萬聖節晚會發生踩踏意外，釀至少151人不幸死亡，民進黨台北市長候選人陳時中30日上午要求台北大巨蛋應重視交通維護重要性，無黨籍候選人黃珊珊認為綠營拿大巨蛋來影射，相當不智。陳時中下午對此回應，黃珊珊「一點同理心都沒有！」PTT網友狂噓陳時中，「公啥小」、「今天人設是同理心？」「一萬具屍體忘了嗎？」「自己先開始消費的，到底在講什麼？」「去年民間捐疫苗，你的同理心呢？」「真的很噁心」。

陳時中下午出席勞團發起的「台北市長勞工政策發表會」後接受媒體聯訪表示，梨泰院案也讓國人了解公共安全跟交通維護的重要性，尤其是現在尚未營運的大巨蛋，包括逃生路線、腹地太窄等問題都要重視，一旦發生類似案件會非常遺憾。

黃珊珊認為大巨蛋和梨泰院是兩件不同的事，並且批評綠營以此影射很不智。陳時中則說，兩者都是人員很多、管理疏散的問題，如果講這樣的話，「我覺得是一點同理心都沒有」。

對此，陳時中又被PTT網友狂噓，「今日人設是同理心」、「正常檢討公安沒問題，消費死人政治操作，真的很噁心」、「去年沒疫苗民間要捐疫苗你的同理心呢？」「共三小？」「消費人命攻擊政敵的說別人沒同理心???」「柯文哲可是為了大巨蛋安全擋人財路」、「拿別人殤痛來嘴競爭者，再説人沒同理心？」「這句話留給自己吧」、「拿梨泰院來做政治操作才是沒同理心」、「真的不知道在講什麼鬼東西？」「阿中出事sop：沒有紀錄、合約封存30年、我不知道」、「踩著一萬人的屍體選舉真的很有同理心」、「這人真的還好嗎？」

不過有網友認為，「我覺得大巨蛋應該要好好思考安全問題，不然出事就是大災難，而不是什麼影射不影射。」

（取自PTT）

（取自PTT）