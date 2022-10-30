第一場論壇講者Matrixport 商務總監 Ray Yen(右1）、紅樓資本共同創辦人Denny Yang(右2）、Amber Group私人財富經理人 YJ Yeh(中）、Steaker 行銷長Tesia Lu, 怡星資訊總監Alan Fai 與觀眾合影。（王怡心提供）

第二場論壇講者合影與觀眾合影，前排右起為紅樓資本共同創辦人Denny Yang、FST Network關係長Darren Goh、CoolBitX執行長Michael Ou、KryptoGO執行長Kordan Ou、怡星資訊總監Alan Fai。（王怡心提供）

數位資產的發展日漸蓬勃，有許多新的商業模式與投資機會萌芽，本月29日於「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」，在會計研究發展基金會及財金資訊股份有限公司合展攤位區舉行，參加者非常踴躍，全部場次都滿場。

會研基金會近期展開「加密貨幣」相關研究計畫，董事長王怡心特別邀請數位資產專業，共同參與討論。29日的研討活動，是會基會、怡星資訊股份有限公司與紅樓資本共同合辦兩場論壇；並由怡星資訊股份有限公司費聿德創意總監，與紅樓資本共同創辦人Denny Yang共同主持。

第一場論壇主題「加密貨幣資產管理正在顛覆金融業市場」，Denny Yang首先介紹其所創辦的紅樓資本，是台灣第一家專注於加密貨幣及投資的創投公司，也就是在新創公司創業的最初期進行資金挹注。這次所介紹的三位講者，就是其所投資的公司，分別針對不同的用戶市場，推出不同的產品。投資人於傳統金融的獲利，已被傳統金融業層層服務瓜分，最終到投資人的手上寥寥無幾。接著，Denny補充，加密貨幣市場即使在熊市也能有很可觀的獲利，更遑論是牛市；但是，重點仍是自己做好投資的功課。

成立於2019年的Matrixport，為用戶提供多元化創新和簡單易懂的加密金融產品，旗下加密貨幣平台可達到每月50億美元的交易量，提供一站式交易平台，無論是大戶或小戶都可以尋找到適合自己的商品。例如其所推出之雙幣投資，最低投資額80元，可設定投資天期最短為1日，在投資等待期間可以有利率的獲利，達到自己設定的貨幣價格就能售出轉取差價。Ray對於個人投資者的建議，由於加密貨幣長期成長可期，因此相當建議對大型貨幣如比特幣、乙太幣進行長期定期定額投資。

以投資機構投資人及高端私人理財客戶為主的Amber Group YJ Yeh提到他最近的觀察，在幣圈看到許多人才與資金投入，即使過去不是幣圈相關者，也對幣圈的合作充滿興趣，許多金融機構進入加密貨幣的生態圈。YJ提到，為了讓非幣圈的人有接觸到的機會，Amber Group近日成為西甲馬德里競技俱樂部的全球主贊助商，希望藉此接觸到高收入族群的潛在客戶。對於個人投資者的建議，長期持有對獲利較有助益，目前仍是加密貨幣非常早期市場，雖然有短期波動，但長期仍非常有成長的空間。

同樣從2019年創立至今Steaker，其CMO Tesia Lu提到，Steaker的主要服務族群是對加密貨幣市場尚未非常了解的人，訴求是可以透過他們的服務進入市場。因此他們的客戶主要為25-45歲左右的世代，也是投資偏好較為積極的族群。因應目前全球經濟景氣邁向熊市，投資人轉趨保守投資，Steaker也因應推出許多超短期的投資方案，還有吸引投資新手入門，Steaker還有推出一生只能是用一次非常優惠的方案。

第二場論壇主題「加密貨幣金流與傳統銀行之間的角力和合作」，探討區塊鏈與加密貨幣落地應用的情形，以及Web3.0到Web2.0如何串聯與發揮。本場論壇同樣由怡星資訊股份有限公司費聿德創意總監及紅樓資本共同創辦人Denny Yang共同主持。

開發創新的資料網路平台引擎，協助企業進行資料治理，從既有的架構串連至Web3.0的FST Network關係長Darren Goh，說明其提供的服務是建立一個框架、橋樑，將既有基礎建設與區塊鏈應用整合，透過將資料賦予標籤，在資料傳遞、串接的過程，留下完整歷程。談到加密貨幣金流與傳統金融的未來，Darren提到，傳統金融的金流，是幣與幣的轉換，而加密貨幣的金流等同於資訊流。比起實體金融與加密貨幣之間的串聯，資產資訊的傳遞反而是可以期待的，因此資產資訊的傳遞無論是使用Web3.0進行，或是用傳統金融機構既有架構來進行，兩邊如何連結是正在努力的項目。

建立去中心化的資產管理平台的KryptoGO執行長Kordan Ou說明其所提供的服務是幫助企業或個人快速導入區塊鏈技術，以雲端提供軟體服務的方式，協助符合加密貨幣的移轉各國規定，並進行資產管理。如同現行傳統金流的交易實名制，轉帳需要告知轉帳帳戶名稱與帳號，隨著各國監管趨嚴，加密貨幣同樣也面臨實名制的挑戰，不過加密貨幣移轉是一經移轉就無法退回，因此透過在交易過程建立協議，以達成加密貨幣資產的實名制。談及加密貨幣與傳統金融合作的可能，Kordon樂觀看待兩者的合作，當傳統銀行也參與時，民眾的接受度會更高。

早在2014年創立，目前是全球前三大冷錢包提供者的CoolBitX，執行長Michael Ou提及目前已有超過20萬的冷錢包用戶。目前各國監管機關多要求知道加密貨幣移轉的最終受益者，因此CoolBitX推出的Sygna服務，可以協助符合各國KYC及防洗錢的規範，因此目前已與國內多家金融業者合作。談及與傳統金融業者合作的經驗，Michael坦言因加密貨幣持有者與交易的金額通常很大，金融機構樂意合以作藉此賺到可觀的手續費，