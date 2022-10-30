針對民眾黨新竹市長候選人高虹安與資策會爭議，媒體人「逆風的烏鴉」今(30日)在臉書以「5000萬與156萬」為題發文指出，資策會有高層說，高虹安不應該領資策會薪水去幫科智做事，而且高虹安又有科智156萬的股票，就算沒領薪水也是圖利自己的公司。他質疑，資策會化身投資公司，成立這麼多全額或大額出資的衍生公司，是否要把人、錢藏在我們看不到的地方？如今因為高虹安被質疑，所以才讓資策會問題被一一檢視？

「逆風的烏鴉」根據近來爬梳的資料，大致可以把資策會的「衍生公司」分成四大類：第一類是資策會全額出資新成立的公司，第二類是從資策會原來的單位改制成公司，第三類是資策會鼓勵員工創業開設的公司，第四類則是資策會和民間企業合開的公司。

「逆風的烏鴉」表示，過去資策會可能更傾向讓資策會不僅僅開發技術，同時也讓技術人員當主角，自己去外面創業。但現在主角已經變成了資策會，甚至是資策會更上層的中央政府政策。既然要鼓勵技術人員去創業，當然必須提供足夠的誘因。這個誘因可以分成三個：第一個是穩定，也就是在創業之初，讓他們可以保有資策會的工作。第二個是資金，當年成立的這幾家，成立之初大多有部分資金來自資策會投資，不過主要還是來自團隊自己出資和到外面找投資；第三個是人力和技術支援，也就是相關技術和人力，資策會都全力予以協助，希望把公司發展起來。

「逆風的烏鴉」指出，而現在由政策主導衍生公司就沒有問題嗎？其實問題更大。之前林宜敬先生對過去資策會最大的批評，是資策會「與民爭利」，但難道這些全額或者資助一半的公司就不是「與民爭利」？而且所謂政策決定，說白了就是「非技術決定」，政策要成立啥就成立啥，更可能產生弊端。為什麼蕭博仁有這麼多兼職？其中好幾個，就是兼任這些衍生公司的負責人。

「逆風的烏鴉」披露，2018年，資策會就曾經大張旗鼓說和研華合資成立「雲研物聯」，當時說1億元資策會出5000萬。不過到了2021年9月，這家公司已經解散了。現在民進黨在追究高虹安那156萬元的科智股票是不是自己買的，或者說她因為有股票去幫科智是圖利自己的公司，但怎沒人去追究雲聯的5000萬投資打了水漂？或者那些全額由資策會成立的新公司到底背後有沒啥問題？

「逆風的烏鴉」強調，講得更難聽一點，資策會化身投資公司，成立這麼多全額或大額出資的衍生公司，真的只是為了配合政策，還是要把人、錢藏在我們看不到的地方？因為高虹安被質疑，所以才讓資策會這麼多問題被注意且一一被檢視。如果不是這樣，誰會發現到資策會這麼多問題？