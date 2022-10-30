日前大陸微博上流傳1段6分多鐘影片，影片裡有位網紅開著1輛破億法拉利超跑「馬王」LaFerrari，正要載著熱褲正妹去兜風時，踩下油門不到3秒的時間，卻不慎擦撞一旁的木頭台階，導致車輛右側後方部分破損脫落，輪框也受到擠壓受損，初估衍生出1000多萬元的維修費；但網友卻認為「一群老演員」、「這群人不心疼的」。

日前有網友在微博上傳1段6分多鐘影片，影片中有名男子開著全球限量破億法拉利超跑LaFerrari「馬王」，豈料，他載著熱褲正妹要離開時，踩下油門不到3秒的時間，聽到一聲巨響，車輛直接擦撞到一旁木頭台階，該車右側後輪前方的碳纖維車身部分破裂脫落，右後輪框也遭擠壓受損，圍觀的路人也紛紛直呼「完了、完了」。

大陸網紅開著破億法拉利「馬王」要載正妹去兜風，豈料，踩下油門3秒後卻撞車。（翻攝自微博）

據了解，該法拉利「馬王」的車主是大陸知名富二代網紅「集夢會長」所擁有，日前將該車借給旗下網紅「華子」拍片炫富，而這起事故也造成230萬人民幣（約1018萬元台幣）的損失，而坐在副駕駛座的熱褲正妹也是花5千人民幣（約2.2萬元台幣）找來同行。

影片一出，網友卻不領情留言表示「網紅是真毀車，車對他們來說只是博取流量的工具」、「掉下來的那塊板子，為什麼邊緣有像透明膠帶的東西呀」、「一群老演員」、「這群人不心疼的」、「這車長期在修」。