船員獲救後立即送往高醫救治。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

船員獲救後立即送往高醫救治。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

巴拿馬籍貨船「XING SHUN1」（欣順一號）。（摘自Vesselfinder）

巴拿馬籍貨船「XING SHUN1」（欣順一號）在海上航行時，於今日上午7時許受到強浪侵襲，導致船上3名印尼籍受傷，分別為受到面部、大小腿骨折。內政部空中勤務總隊勤務第三大隊第一隊獲報，考量天候不佳，延後起飛，並初步用吊掛救出面部傷者1人，而腿部骨折2人因傷勢不宜用吊籃，再派遣另一架飛機，改採擔架接力救援，於下午3時29分許完成救援，3人皆送醫救治中。

受到奈格颱風影響，導致高雄港外海海象不佳，今日上午7時許，在海域活動的欣順一號因劇烈海浪襲擊，導致船上3名印尼籍船員受傷，1人面部受傷、1人頭部受傷、小腿骨折、1人大腿骨折，情況相當危急，其餘船員們見狀也向外求救。

空勤總隊三大一隊獲報後，立即派遣NA-714直升機救援，但考量到當時天候狀況不佳、風浪過大，外海浪高3.6公尺以上，強陣風23節以上，故延後至上午11時28分起飛，上午11時50分時抵達現場，並中午12時17分用吊掛方式，救援臉部受傷的船員。

而其餘2名船員因傷勢較大，無法用吊掛方式救援，機組員評估決定後向總隊勤務中心反映，請再派遣另一架NA-714直升機，採用擔架接力方式，於下午1時58分搶救大腿骨折的船員，後來於下午3時29分順利搶救最後一名船員，並緊急送至高醫後續救治。