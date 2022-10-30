高雄市長陳其邁（右）30日到岡山出席造勢活動，立法院長游錫堃（左）到場相挺，他鞠躬懇請民眾支持陳其邁連任。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁（左四）30日到岡山出席造勢活動，他請民眾支持民進黨提名的市議員候選人。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁30日到岡山區出席造勢大會，立法院長游錫堃到場相挺，稱陳其邁的歷練完整，是個不可多得的人才。陳其邁獲得農、漁、水利系統人士相挺，他請大家再給他4年時間，一起為岡山、高雄的建設打拚，屆時岡山人口也將突破10萬人。

游錫堃致詞時說，這次選舉除了請大家支持陳其邁與民進黨的市議員候選人外，並請支持公投18歲公民權。

陳其邁在「再拚四年、高雄起飛」晚會中對農、漁會後援會代表授旗，共有49個後援會代表陸續上台接受授旗，揮舞旗幟，炒熱氣氛。陳其邁致詞時細數各項政績包含對抗疫情與旱災，幫地方民眾找水源，他回想一路走來的點點滴滴，感謝農漁民的支持。

陳其邁說，他曾經到美濃看過木瓜災情，也曾經到六龜區關心過蓮霧農，以及到彌陀區與漁會總幹事林子清討論補助鼓風機、遮風棚的設置等。且中國禁止石斑魚出口，高雄市政府對養殖業者每公斤補助20元新台幣，並於日前推出國中的營養午餐吃石斑魚。

對於水果，陳其邁也誇讚燕巢與大社的芭樂，還說這是蔡英文總統吃過且稱讚的。陳其邁也提到農民保險與職災保險等政績。陳其邁說，只要他擔任市長一天，服務就不分黨派。他還提到捷運北沿，紅線今年一月已經動工，未來將帶動地方繁榮與人口發展。

今晚在活動的尾聲現場飄起細雨，但民眾撐傘或穿雨衣聆聽陳其邁的演講，甚少人離去，直到結束。主辦單位聲稱，現場超過兩萬人支持。但警方估計，上萬人是有的，確切人數還待詳細估算。