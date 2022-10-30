羅文裕日前舉辦個人首場演唱會。（大賞門文化提供）

羅文裕日前舉辦個人首場演唱會。（大賞門文化提供）

客語歌王羅文裕日前舉辦出道以來第一場個人演唱會「Life to Live」，獻唱〈哥哥留下來的吉他〉時，他特別感謝已逝親哥哥羅文杰，因他對音樂產生興趣全因哥哥，甚至日後踏進樂壇這條路崎嶇，也是哥哥偷塞錢在他口袋，幫助度過難關。羅文裕自嘲愛哭，先前練習這首歌時每唱必哭，這次公開演唱他擔心自己忍不住，稍作鎮定後才緩緩開口，台下不少粉絲感動落淚，羅文裕則強忍內心激動，唱完對著麥克風大喊「哥，我成功了，我做到囉」。

羅文裕以國、台、英、客4語淋漓盡致詮釋23首歌曲，木吉他、電吉他左右開弓，還化身一人樂隊演唱〈好感覺〉，他感性表示：「開往個唱的這條路，竟走了25年才實現！」滿場歌迷不斷加油喝采，讓他再也忍不住感動、眼眶泛出淚水，表示：「跟音樂共活、共苦、共歌，或是吟唱或是寫歌，忽然一下就快25年了。」逐夢踏實，終於在再次鍍金後，解鎖人生第一場演唱會。

羅文裕不僅送上一夜好歌，還邀嘉賓草屯囝仔合作，一同演唱共創新曲〈少年仔〉，而醉心客語音樂創作的羅文裕更一連獻唱〈詩的第一行〉、〈你的名字像一首詩〉等歌，感動表示：「謝謝你們，這一夜我會永遠記得。」認為對於一個努力了25年的音樂人而言，能夠舉辦演唱會圓夢已滿足：「這一步很像蝸牛一樣，時間雖然來的晚了些，但幸福的是，我依然自在踏實地生活、寫歌、唱歌。」樂壇前輩丁曉雯、王治平，鄭怡坐台下欣賞，好友彭佳慧和陳威全也到場支持。