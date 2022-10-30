新竹市前市長林智堅帶領大家回憶過去8年來他的政績。（邱立雅攝）

選舉倒數27天，新竹市長選戰進入最後激戰，民進黨新竹市長候選人沈慧虹30日在香山舉辦「新竹光榮5你5」沈慧虹競選總部成立大會，除了在地黨籍議員候選人全數出席，更邀請重量級嘉賓蔡英文總統、副總統賴清德、立委柯建銘、前市長林智堅出席，要牢牢抓住綠營在新竹市的基本盤。

壓軸出場的蔡英文一現身引起全場歡聲雷動，蔡英文表示選戰只剩剩27天，這場選舉相當重要，結果不只攸關城市發展，更影響台灣的發展。如今台灣面臨國際情勢的挑戰，要持續用國家的力量展現台灣的韌性，新竹更要加速發展，因為新竹有科技發展重中之重的科學園區，也是全世界半導體的重鎮。

蔡英文強調，為持續發展半導體產業，政府成立的許多半導體學院，其中兩所就位在陽明交大以及清大，未來還會成立更多。因此，新竹的發展，關係到台灣未來科技發展，也關係到台灣在國際間的戰略地位，所以選對市長，就能讓新竹持續升值。

蔡英文推薦有能力也有經驗的沈慧虹，表示沈公職生涯超過30年，參與過台灣許多重大交通建設，是所有候選人之中，最有經驗也最有城市貢獻的人，從7月到現在，開過40場記者會、超過60場說明會，政見兼顧到每個面向。

蔡英文大讚沈慧虹是有料、用正面政策取代口水的候選人，而且也已經準備好了，要跟中央加強合作來建設新竹。蔡英文替台下民眾回憶過去林智堅在大數據、5G、IC等科技展業創造蓬勃就業機會，中央將會持續投注資源，支持新竹發展，讓護國群山更強大。

林智堅上台致詞時，除了帶大家回憶8年來他的政績，也懇託鄉親支持沈慧虹，他也表示自己受委屈沒關係，但過去8年新竹隊的努力不能被扭曲，他拜託大家繼續走、繼續拚，展現新竹的進步與驕傲。