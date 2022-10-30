綜藝天王吳宗憲女兒Sandy（吳姍儒）跟隨父親腳步進入演藝圈，主持道路上十分順利，在愛情上也得意，她今年1月嫁給交往5年的圈外男友王陽開，婚後8個月就宣布懷孕消息，預告明年2、3月就升格當媽，現階段懷孕6個月的她仍照常工作，寶寶的性別也尚未公布，今日她和老公一起揭曉孩子性別，幽默直言：「欸！有！GG！」

Sandy今（30）日透過社群平台公布肚中寶寶性別，她表示夫妻倆有默契男女都好，知道的時候真的很開心，又哭又笑還發抖說不出話，「老公說會好好陪他當男生，我會好好擁抱給他超多愛。說得激動我們都忍不住哭，沒事，孩子，有你真好唷！」

現場有許多親朋好友前來祝福，Sandy感動致謝，也感性直呼：「謝謝上帝給我一個兒子」，她透露身邊有好友打賭猜寶寶性別，同事炎亞綸猜是女寶寶結果猜錯，讓Sandy開心表示：「兩萬現金準備入袋囉」，先前爸爸吳宗憲曾說外孫是男是女都可以，並豪氣承諾男生就給1百萬，女生就給2百萬，Sandy也說「溫拔說男生只有100萬沒關係我會想盡辦法賺回來」，最後還幽默推薦歌曲，歌詞中的諧音「欸！有！GG！」笑翻一片網友。

照片中Sandy和老公站在佈景前十指緊扣合照，結果揭曉藍色氣球滿天飛，兩人看起來都相當激動，幸福氛圍讓網友紛紛送上祝福：「恭喜恭喜，快練體力，男孩真的電力滿滿」、「兒子一定超帥」，演員王淨也留言：「期待小帥哥的出現」。