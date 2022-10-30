「東勢－豐原生活圈快速道路」，30日由市長盧秀燕主持復工祈福典禮。（陳世宗攝）

市長盧秀燕強調，這不只是一條生命救援線，也是一條經濟道路，完工後將提供山城居民一條便捷安全回家的路。（陳世宗攝）

東豐快速道路未來全線完工後，不僅縮短山城與市區的距離，更拉近市民之間心與心的距離。（台中市政府提供）

東豐快速道路可加速震災救援通行，更縮短山城與市區通勤時間，有效促進當地產業發展！地方各界引頸企盼下，30日「東勢—豐原生活圈快速道路」正式復工；全線總經費高達152億元，全長9.6公里，目標2026通車。市長盧秀燕強調，這不只是一條生命救援線，也是一條經濟道路，完工後將提供山城居民一條便捷安全回家的路。

盧秀燕說，921地震時因台3線中斷，許多東勢、石岡等山城地區居民搶救不及災情嚴重！她上任後承諾立委江啟臣和山城的鄉親，指示建設局在兼顧生態永續與交通便利前提下，儘快復工、動工，建構山城地區一條運輸醫療及緊急救護救災道路；這是她任內最重要的工程之一，也是最貴的一條路，她覺得非常值得，因生命無價她誓言一定要完成。

盧秀燕指出，建設局2年內完成環評，並同步進行道路規畫設計，將原本預計要拆除的100多戶改成只拆除2戶，過程中持續開公聽會向市民說明，凝聚地方共識成功整合居民意見；停工6年後終於在30日復工，未來將有效紓解台3線交通負荷、改善山城通行交通瓶頸，帶給地方更便捷生活交通網，這是台中的大喜事。

立委江啟臣表示，8年前我們在這裡開工，30日我們在這裡復工，希望這次可以完工，感謝市府團隊用最有效率的方式，在最短的時間內，籌措經費在今天復工；這條道路是生命線、也是經濟線，更是很多鄉親回家的道路，不僅縮短山城與市區的距離，更拉近市民之間心與心的距離，祝福未來如質如期完工。

建設局長陳大田說，東豐快在2014年8月動工，因環評爭議致停擺，在大甲溪上留下橋梁待接續，盧市長上任後承擔責任重啟推動，去年4月通過二階環評，並規畫設計及編列預算。市府重新調整東豐快施工的工法、動線、工率成本、標案規模與營造招商廣域度等，終獲順利招標，「地方期待20年」。

陳大田強調，東豐快工程分為5標，第4、5標跨大甲溪橋梁、東勢段工程已完工，第1至3標環評爭議已克服，現優先辦理第3標工程，從石岡銜接大甲溪橋梁段。藉由交通串聯區域發展，結合中央周邊交通建設工程網路，達到提升產業運輸效益及觀光遊憩服務導向，並帶動大台中生活圈經濟發展。