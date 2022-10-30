南韓首爾梨泰院踩踏意外造成至少153人死亡。梨泰院龍山區消防隊長崔成範（최성범）今日在新聞說明會上向媒體匯報救援狀況時，雖然聲音平靜，握著麥克風的左手卻是不斷顫抖，不只韓國民眾心疼，許多台灣網友看了之後也相當難受。對此，胸腔外科醫師蘇一峰分析，崔成範手抖的原因可能是在救援過程中救到肌肉過勞才會手抖，「很多醫護CPR時都有這樣的經驗」。

'이태원 핼러윈 데이 압사 사고' 브리핑을 하는 최성범 용산소방서장의 목소리와 마이크를 봐주세요.



침착한 목소리로 브리핑을 이어가던 최성범 소장이 자신의 신원을 묻자 마이크를 든 손을 심하게 떨고 있습니다. 정말 마음이 아픕니다.



정부가 책임을 소방서장에게 전가할까봐 걱정이 됩니다. pic.twitter.com/aNuvgqyido — 돌아온 코난 (@schema35943103) October 29, 2022

梨泰院踩踏事件發生後，崔成範今日凌晨在事故現場先後開了5場新聞說明會，雖然他情緒冷靜的宣布死傷人數、救援情況等資訊，不過握著麥克風的手卻不自然的不斷抖動，許多韓國網友紛紛分享這一幕，感嘆即使對於常常處於極限狀態的消防隊來說，這次的慘況也相當可怕，另外也有人指出，能從崔成範顫抖的手中感到消防隊的重要性，呼籲政府重視警消福利。

對此，蘇一峰在個人臉書發文表示，崔成範在匯報時告「手抖止不住」，有韓國媒體報導是因為害怕，「其實更可能是因為一直拉人救人還有CPR，肌肉過勞救到最後手真的會抖」，直言很多醫護CPR時都有這樣的經驗。

許多網友則紛紛回應，「確實，正確執行的CPR是很耗體力的」、「當實習醫生時急救過一次，手無力顫抖一整天…」、「肌肉使用過度，情緒受到刺激，真的會狂抖」、「精神受到重大衝擊手也會抑制不住的抖」、「連ACLS（高級心臟救命術）多跑兩個循環都會手痠了，壓胸壓十分鐘就肯定抖到不行了好嗎…更何況昨天晚上那種狀況」。