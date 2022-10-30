第24屆達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球項目所有賽程在30日落幕，男子選手謝盛福及女子選手林香孜在男、女盟主賽分別再奪下銀牌及銅牌，中華隊代表隊本屆聽奧保齡球項目獲得1金6銀6銅，獎牌數歷屆最多，總統蔡英文得知喜訊隨即拍發賀電恭賀選手，並嘉許選手們的優異表現。

聽奧保齡球「盟主賽」為參與本屆賽事各項目競賽各6局的總和成績，也就是個人全項（All events）排名前24名選手，在賽事最終日競爭本屆賽會的男、女盟主（Master）寶座，中華代表隊此次表現優異的男子選手謝盛福及女將林香孜闖入4強賽，最終林香孜止步4強賽獲得銅牌，謝盛福則過關斬將挺進金牌戰，可惜是在金牌戰不敵阿拉伯聯合大公國對手，摘下銀牌。

謝盛福及林香孜也分別是男、女個人全項的銀牌得主，是我國代表隊在本屆賽會的奪牌主力，兩人單日獲頒個人全項及盟主賽獎牌，是本日最大贏家。

整體而言，中華聽奧保齡球隊在本屆聽奧表現相當優異，成績雖未及上屆的2金1銅，但斬獲1金6銀6銅、共13面獎牌，成果豐碩，是歷屆聽奧保齡球賽獎牌數最多的一屆，也助我國代表團在本屆聽奧累積獲得3金13銀14銅的總成績。

保齡球好手謝盛福（後左1）奪下第24屆聽奧保齡球男子盟主賽銀牌。（體育署提供）