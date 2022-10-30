918強震引發外界關切東部斷層分布，根據地調所調查，918地震造成玉里斷層中，約有11公里的斷層發生錯動，地表破裂長度增加3公里，至14公里，目前尚在搜集資料中，未來在範圍確切釐清後，將會納入地質敏感區，相關報告會在11月中出爐。

地調所表示，外界關心引918強震原因，地調所也積極進竹相關調查，其中台東池上斷層原本就被劃定為活動斷層，長達67公里。

至於玉里斷層，依地調所資料顯示，在1951年11月25日地震時有地表破裂的現象，不過這些地表破裂均位於花東縱谷的西側，中央山脈板岩層與花東縱谷沉積物交界，目前暫列第一類活動斷層。

惟地調所表示，玉里斷層之前沒有劃入活動斷層地質敏感區，主因上面覆蓋層很厚，不確定整個分布範圍，但若這次調查新增較多資料，可確切釐清分布範圍後，將會劃入敏感區，目前相關資料尚在整理中，可以確定的是調查發現918地震時，玉里斷層帶有11公里發生錯動，並發現斷層增加了3公里。

對於池上、玉里斷層合計規模與引發921大地震的車籠埔斷層相近，未來恐有大地震說法，地調所表示，目前所做的是斷層調查，無法判定兩個不同斷層，合計長度與車籠埔斷層相近，未來即會發生大地震。