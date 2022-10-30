南投縣集集特有生物中心的阿虎團隊27日偕同縣府人員，前往產業運輸大道竹山段會勘，未來將設置「保護石虎路段請減速慢行」告示牌，當晚竟接獲秀林里石虎巡守隊通報，產業運輸大道發現疑遭路殺小石虎，因遭車輪輾過導致肚破腸流，在臉書痛心po文「路殺發生速度，遠快於改善道路速」。

石虎巡守隊表示，他們上過集集特生中心開辦的宣導課程，得知體型類似家貓的石虎，其額頭有兩條灰白色縱帶，耳後黑底有一塊圓白斑，是最明顯的石虎特徵，當天看到產業運輸大道路中央遭路殺的石虎，擔心路過車輛對遺體二度傷害，拍照後將石虎移至路邊，並通知集集特有生物中心的阿虎團隊。

阿虎團隊到場發現，遭路殺的是一隻小石虎，還是跟著媽媽活動的年紀，路中央還遺留車輾壓造成的部分內臟，「上午才偕同縣府的路牌設置廠商去現勘將架設告示路牌的點，不敢新信當晚鄰近區域就發生路殺通報」。

專家指出，距小石虎遭路殺地點約900公尺處，2017年也曾發生一起雌石虎遭路殺事件。該路段除了沒有路燈，另一側是寬且深的大排水溝，石虎應無法跨越。提醒用路人，夜間行經該路段盡量維持速限內，如遇到動物穿越，應有較長的反應距離，才能確保用路人和動物的安全。