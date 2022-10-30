台灣民眾黨提名彰化縣第一選區縣議員候選人王孝裕、彰化市民代表候選人薛方壹30日在彰化市旭光路舉辦成立大會，民眾黨新竹市長候選人高虹安到場相挺。（民眾黨彰化縣黨部提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣民眾黨提名彰化縣第一選區縣議員候選人王孝裕、彰化市民代表候選人薛方壹30日在彰化市旭光路舉辦成立大會，民眾黨新竹市長候選人高虹安到場相挺，表示在國家機器打壓下，也堅持要來彰化替同事、同黨候選人加油，並直指新竹市選舉激烈程度排擠到其他縣市選舉報導或網路聲量，這種不平衡是不正常的。

高虹安笑說，新竹掃街要噴滿頭髮膠，因風太大，來到彰化覺得路大、風小，非常平靜，今天髮膠就沒上太多，素人在彰化選舉較辛苦，希望讓大家看到像做事的政治家。

高虹安並直指新竹市選情，不論是媒體觀測、網路聲量，都「媲美」六都的規格，是不正常的現象，為什麼新竹市在這次選舉為何會有這麼大關注度？尤其是全民進黨加上側翼抹黑的程度，關注度應符合比例原則，因新竹市選舉激烈程度已經排擠到其他縣市選舉狀況的報導或網路聲量，這種不平衡情形下，大家應該要更關注其他縣市選舉，因為這次是關係到全國人民的選舉。

高虹安表示，近月來大小爆料不斷，很多都是烏龍爆料，傷害到的不是她，反而是傷害到民進黨自己與民進黨在新竹市的選情，選民是有智慧的，要回歸正向選舉才是選民希望看到的。

與高虹安認識8年的王孝裕曾任資策會中區中心業務組長，高虹安則是曾任資策會中區中心技術組長，王孝裕說，很替虹安感到心疼，但對於選民明辨是非的能力，王孝裕表示非常有信心。

王孝裕、薛方壹聯合總部開幕，原本預估100人參加，現場卻擠進300多人，彰化縣黨部主委張雪如說，政治要比的是「你可以為這個國家做什麼」，而不是抹黑、攻擊，這不是人民之福。