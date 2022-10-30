台北市政府跨年晚會吸引爆滿人潮，每年警方都會協助加強疏散，避免踩踏意外。（警方提供）

南韓梨泰院酒吧區29日晚間發生嚴重的群眾踩踏傷亡事件，而倒數2個多月即將舉辦的台北市跨年晚會，作爲台灣年度盛事，每年都吸引大批人潮前往信義區觀賞表演及煙火施放，鑑於南韓昨晚人群踩踏的嚴重傷亡事故，轄區北市警信義分局不敢大意，將再針對跨年活動安全維護的各項環節加強審視，並會同北市府相關局處研商，務求年底跨年活動安全無虞。

韓國梨泰院29日晚間因萬聖節派對引發踩踏意外，據外媒報導，至30日傍晚為止，已至少153人不治，103人輕重傷，通報失蹤逾3000件。嚴重死傷事故，也讓年底即將舉辦的台北跨年活動，是否做好維安準備，引發關注。

以往信義分局針對市府廣場跨年活動，除結合北市刑大特勤中隊及新北市警犬隊共同組成「反恐打擊部隊」，全面加強會場檢查外，會場周遭區域也劃設各任務分區，進駐警力巡視監控。另為防止群眾推擠踩踏，散場時警方會配合主辦單位工作人員，以哨音、舉牌或擴音器，提供明確散場動線來引導民眾離開，如有發現推擠狀況，警方會立即介入制止並通報救護人員救援。

信義分局指出，今年跨年活動的維安及防踩踏作為，警方將依據以往執行經驗，適時滾動修正，並結合友軍力量，全力守護參加民眾安全。