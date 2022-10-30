阿原農場的月桃採收。（阿原YUAN提供）

阿原工作室草創於2005年，以台灣青草藥手作肥皂為起點，融合古人漢方養生思維、愛惜人身與善待環境的理念，致力實踐失落的勞動力美學，將有溫度的工藝感動延續，並持續以台灣製造為榮，將被遺忘的地方產業帶進周邊產品，發揚台灣好物之美。

阿原YUAN保養單品中的隱藏口碑款「雙萃平衡菁華露」，2014年上市以來，口碑不斷，特別是在換季與秋冬時節，「雙萃平衡菁華露」就會熱銷。受到歡迎的原因，乃因阿原YUAN「仿生」系列融入自然循環、生生不息的概念，回到肌底水油平衡，幫助肌膚找回自然之美，備受消費者青睞。