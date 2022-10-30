俄烏戰爭已開打了8個月，俄羅斯總統普丁態度似乎放軟，但雙方何時停火，仍未見曙光。美國五角大廈的四大國防承包商警告，儘管加速軍火武器生產，但俄烏戰爭訂單不斷湧入，相關零組件和人力短缺問題，可能持續到2024年，其中一承包商透露，目前供應最吃緊的零件為微晶片與火箭引擎。

金融時報報導，新冠疫情爆發以來，波音（Boeing）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）及雷神技術（Raytheon Technologies）等國防承包商，就面臨供應短缺問題，如今膨脹拉高成本，這些因素導致產量下滑、營收減少，甚至陷入虧損。

諾斯洛普製造隱形轟炸機（B2 stealth bomber）等武器，該公司預測供應鏈延遲問題持續到 2023年，部分零件中斷可能拖到2年，比原本預期的時間還要久。

雷神執行長Greg Hayes本周在財報會議上表示，「13000家供應商當中，大約有400家對我們造成困擾。」雷神公布的淨利為 9.15 億美元，比分析師預期少了 2700 萬美元。

雷神將全年營收預估下修7.5~14.5億美元至670~673億美元， 原因在於勞動力、原物料和零組件短缺，壓抑其導彈部門的產量。該公司今年增加27000名員工，但仍短缺10000人，其中許多人需要接受專門的長期培訓。

Hayes指出，微晶片和火箭引擎是雷神最短缺的零件，後者預估要等到2024年下半年，供需才可能逐漸恢復。

洛克希德馬丁營運長Frank St John表示，微晶片產品的交貨時間比疫情前高出2~3倍，旗下的每種武器都需要數百個晶片。 該公司為製造F-35戰鬥機，已投入6500 萬美元提前購買彈頭炸藥、火箭推進器、晶片等零組件。

美銀分析師Ron Epstein直言，2023年國防供應鏈只能勉強夠用；由於零件及原物料取得不易，將削弱企業擴張行為，而回補庫存需要耗費更長時間。Epstein說，目前供應鏈還沒有明顯恢復。