民進黨台中市長候選人蔡其昌30日與市議員謝志忠在豐原成立聯合競選總部，現場支持者熱情沸騰！（陳世宗攝）

謝志忠用與蔡其昌相識30年的經驗保證，蔡其昌絕對會是一個認真、有能力的市長，拜託鄉親共同支持蔡其昌、幫忙催票拉票。（陳世宗攝）

豐后贏台中就贏 蔡其昌：當選市長就職典禮要辦在豐原

九合一大選進入倒數！民進黨台中市長候選人蔡其昌30日與市議員謝志忠在豐原成立聯合競選總部，現場支持者熱情沸騰！蔡其昌與謝志忠兩人不僅是大學同學，從校園就開始拚民主到現在，謝志忠角逐市議員5連霸。蔡其昌強調，未來若當選市長就職典禮要辦在豐原，代表對豐原的重視。

蔡其昌指出，台中除海線自己生活最久的就是豐原，28歲開始來到縣政府擔任工策會總幹事，對豐原大街小巷、區域發展最了解；縣市合併後把行政機關遷入台中市，導致豐原區快速沒落、讓鄉親們擔心遭到邊緣化的問題，山城建設已經不能再等，豐原也必須翻新重新回到過去的光榮與輝煌。

蔡其昌說，他若當選市長就職典禮要辦在豐原，代表自己對豐原的重視。並針對豐原進行整體性規畫再造豐原成為新都心，加速開發大甲溪南岸產業科技走廊、豐洲工業園區二期用地開發，讓中小企業能找到工業用地進駐，增加在地就業機會，帶動整體經濟發展。

蔡其昌表示，未來也要活化公有房舍，包含原縣政府、縣議會、縣長官邸、舊宿舍群等建築物，讓觀光發展更進一步；還有旱溪親水廊道及中正公園再造計畫、葫蘆墩圳、軟埤仔溪的整建翻新，打造最舒適的遊憩空間，讓台中成為真正的生活首都。拜託鄉親市長堅定支持2號蔡其昌、市議員支持6號謝志忠。

角逐連任的謝志忠強調，他從2005年第一次選上議員開始，17年來不管是鄉親任何大小問題或豐原后里地區所要爭取的建設，只要涉及中央事務都會拜託蔡其昌協助；謝志忠用與蔡其昌相識30年的經驗保證，蔡其昌絕對會是一個認真、有能力的市長，拜託鄉親共同支持蔡其昌、幫忙催票拉票，讓重視縣區的蔡其昌進入市政府。