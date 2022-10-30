選戰最後衝刺，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳30日在社頭舉辦大型造勢活動，黃秀芳表示，細數政策，都是經過精算，每一項她都是說到做到。（吳敏菁攝）

選戰最後衝刺，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳30日在社頭舉辦大型造勢活動。（吳敏菁攝）

選戰最後衝刺，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳30日在社頭舉辦大型造勢活動，黃秀芳表示，細數政策，都是經過精算，每一項她都是說到做到。（吳敏菁攝）

選戰最後衝刺，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳30日在社頭舉辦大型造勢活動，內政部長徐國勇站台。（吳敏菁攝）

選戰最後衝刺，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳30日在社頭舉辦大型造勢活動搶攻南彰選票，首次公布競選主題曲，內政部長徐國勇站台力挺，黃秀芳細數自己提出的政策，都是經過精算且可以說到做到的務實政見，每一項都是能說到做到。

黃秀芳30日集中跑南彰行程，社頭舉辦彰化大步向前走造勢，現場約3000人，並首次公布競選主題曲「幸福漸漸來」，前縣長魏明谷、民進黨各級候選人等都來助陣。

僑委會副主委徐佳青強調要真正選出能夠照顧縣民的人選，彰化傑出才人多，卻不能起飛，不能讓4年遺憾再度發生，要集中全力讓秀芳當選。

內政部長徐國勇表示，彰化是風光大縣，但建設停頓，真的很捨不得，彰化縣一年預算多100多億，但中央補助建設一再流標，突然都標出去，要動工了，這4年在做什麼，升格不成是建設不夠，人口流失，最後連續高呼拜託選給秀芳。

黃秀芳說，競選以來一次又一次的走遍26鄉鎮市，台灣燈會棄辦，彰南捷運也是口號，重大工程一再流標，細數自己提出的政策，都是經過精算且可以說到做到的務實政見，包括照顧親子的一鄉鎮一共融公園、一鄉鎮市一個托嬰中心，還有照顧農民的補助農保職災保險費用，還有照顧長輩的重陽敬老禮金369政策，每一項她都是說到做到。最後呼籲鄉親讓彰化隊全壘打，每個人幫她打十通電話催票，她有信心會贏得最後的勝利，帶領彰化大步向前走。