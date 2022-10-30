有大樓居民向台中市議員楊正中辦公室反應從今年8月開始水質變差，洗水塔也沒用。（楊正中提供／張亦惠台中傳真）

台中市西屯區西墩里福科一街與福科二路附近有大樓住戶，從今年8月就發現自來水呈黑、黃色，洗水塔也沒用，市議員楊正中與議員候選人楊大鋐29日邀自來水公司及環保局前往採樣，要求盡快找出問題並改善。自來水公司初步推測，可能是因大樓住戶的進水管孔徑較透天戶大，加上是供水末端區域，會查明原因加以改善。

楊正中表示，服務處接獲住戶陳情，指西屯區黎明路以西、環中路以東的住宅大樓，今年8月開始從水龍頭流出來的水，都是灰灰黃黃的情況，有裝濾心的濾心也很快就變黑，汰換頻率增加。

楊大鋐說，服務處一開始以為只是單一個案，沒想到陸續拜訪後發現附近共有10棟大樓有相似狀況，甚至洗水塔業者都表示這區水質太差，未來洗水塔需加價，要求自來水公司能找出原因並改善，且提供具體時程給住戶。

李啟榮表示，這區域的水主要從廣福路的淨水場供出，水源主要來自德基水庫和鯉魚潭，再配送到住戶家中，去年缺水時，曾有抽取地下水增加水源，都有經過過濾處理流程，經檢驗合格才放流出場，水質保證都沒有問題，整個供水區由北往南，剛好到台灣大道交界為止，所以水源輸送末端就在此區及逢甲和水湳經貿區。

自來水公司股長李啟榮初步推測，因大樓住戶的進水管孔徑較透天戶大，加上又是供水末端區域，有些東西可能會沉澱在此，且這區附近陸續有新開發的建案，新舊水管汰換過程中，水管管壁內因水擾動的原因，一些雜質可能就會被帶出來，剛好送到管線末端區域，會查明並改善。

環保局表示，對於淨水場和用戶端的水質都會不定期抽驗，現在民眾有這樣的反應，會特別針對管網和用戶端的取水口進行採樣，住戶家中的水，也會取樣帶回做為參考。