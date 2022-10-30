新北市三重區進安街的萬聖節今年已邁入第8年了，除前2年因疫情關係停辦外，今年再次於29日重新登場，由進安街住戶、店家、台北城市科大學與新北市議員黃桂蘭共同籌辦萬聖節變裝踩街活動，現場還有精彩的學生表演活動外，沿街的社區與店家也會設有好玩有趣的闖關遊戲，與孩子同樂。

新北市議員黃桂蘭表示，一開始辦理萬聖節是希望透過踩街的活動，讓住戶與社區、店家有互動，增進鄰里的情誼；而在大家的支持下，萬聖節成為該區的代表性活動；進安街萬聖節因疫情停辦了二年，今年終於在29日晚上再登場，並且特別邀請新北市長侯友宜共同出席，體驗社區自發性的活動。

台北城市科技大學學務長陳尚蓉指出，本校近年來為落實敦親睦鄰及推廣社區藝文風氣，在雙北地區舉辦城市有約活動，希望能讓雙北市的民眾都能感受到學生帶來的熱情與關懷。這次參與演出的學生有學演藝系、吉他社、舞研社、流行音樂社，以及鄰近的學校穀保家商。

三重區五華里里長張鴻銘說，這項活動是由我們三重社區融合在地文化，自行發起的萬聖節大活動，讓社區民眾自由參加，沒有任何政府經費的支援，並希望三重進安街萬聖節踩街活動，能成為三重區的一大亮點，讓住戶能盡情踩街狂歡，一掃長期以來的疫情陰霾。