韓國首爾梨泰院昨(29日)發生推擠事故造成151人不幸喪生，民進黨台北市長候選人陳時中今(30)日上午要求台北大巨蛋應重視交通維護重要性，無黨籍候選人黃珊珊回擊認為綠營拿大巨蛋來影射相當不智，雙方隔空交火。媒體人張禹宣則批，陳時中受訪時第一時間不是表達哀悼，唯一想到的竟然是選舉，急著用大巨蛋暗諷對手，結果根本牛頭不對馬嘴，要借鏡也應該是長年已累積疏散經驗的101跨年，連比較都能比錯對象。

「先前早已說過，真正意圖使人不當選的，是陳時中自己的那張嘴。」張禹宣在臉書發文表示，今天又再度證實，比起用來吃飯，陳時中的嘴更擅長失言。韓國梨泰院發生上百人踩踏死亡的不幸事件，陳時中受訪時第一時間卻不是表達哀悼，唯一想到的竟然是選舉，急著用大巨蛋暗諷對手，結果根本牛頭不對馬嘴，連問題核心都給搞錯，事後才匆匆忙忙叫總部發新聞稿哀悼。

被問及梨泰院事件，陳時中第一時間並未立即表達哀悼致意，反而是開始批判北市府、批判大巨蛋規避內政部火災審查，渾然不知兩者「風馬牛不相及」，滿腦子都只有選舉。反觀黃珊珊與蔣萬安、第一句都是表達哀悼慰問。

張禹宣指出，梨泰院發生的事故的背景，根本不是因為大型活動舉辦也不是特定建物、場所，而是因為疫情兩年多時間終於大解封，報復性的人潮才會趁著萬聖節這天湧入梨泰院，而且目前南韓究責的初步肇因，與公部門有關的除了管制警力上的不足問題，還有該巷弄過於狹窄，加上上坡人潮與梨泰院主幹道同時湧入夾擊造成，就算要以此為借鏡，最為相似的也應該是台北市的101跨年。

談到101跨年，過去不管是馬市府、郝市府、到現在的柯市府，長年已累積疏散經驗，每年都會採三階段交管，以及加開大眾運輸工具排解人流，就算是站在演唱會第一排的觀眾都能安全無虞放心回家，更重要的是民眾因為宣導對於人潮早有預知與自發性的配合，而每年台北市跨年人潮，恰巧是與梨泰院此次事件相近都是十萬人。張禹宣強調，做為市長候選人連國外發生的不幸事故都想拿來消費，卻連最基本的執政ABC都沒弄懂，比較都能比錯對象。