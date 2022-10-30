美國空軍表示，駐於日本嘉手納空軍基地(Kadena Air Base)的F-15C/D鷹式戰機已過於老舊，難以承擔西太平洋防衛重任，將於11月1日分階段撤離，目前還未決定接替的戰機中隊，這2年將抽調阿拉斯加的F-22匿蹤戰機，約半年的時間輪流巡迴。

防衛新聞(Defense News)報導，嘉手納基地有48架F-15C/D戰機，首批撤離的是美國空軍第18聯隊第44 、第67 戰鬥機中隊。F-15C/D是從1978年開始服役的，因此多數的F-15機齡已超過30年，有一些最老的甚至超過40年。

做為後續機種的F-22量產數量不足，因此大多數的F-15C持續服役，雖然有一部分的F-15C已交由國民兵空軍使用，但嘉手納的F-15仍然擔任與俄羅斯、中國大陸的的防衛任務，機體的疲勞度比較更為明顯，已無法再以翻修的方式來維持安全，將在2年內全數退役。

美國空軍發言人史特凡內克(Ann Stefanek)表示，美國對於印太地區的防衛一向非常重視，在F-15C退役後，將會輪換更新、更先進的戰鬥機前來接替(也就是F-22)。這些輪換將是暫時的，但史特凡內克表示，軍方將在嘉手納保持穩定的實力。

來到嘉手納的F-22，是從阿拉斯加借調而來，並非長期駐紮。史特凡內克說，國防部尚未確定嘉手納的長期計劃，有可能是F-35A，或是正在小量生產的F-15EX「鷹二式」。