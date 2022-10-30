傷害性不大侮辱性極強！有女子在臉書抱怨，她表示自己買了1間大樓裡的小套房，這陣子收到地價稅的帳單後，大約需繳納幾百元，便前往附近超商繳費，然而，此時一旁有位阿伯卻突然對她說「妳買寵物籠啊！怎麼麼便宜」，她聽完後有些生氣，便看了阿伯堆在超商桌上的繳費帳單金額約3萬多元後，只好默默離開大嘆「無法反駁」。

一名女子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，她表示早上收到地價稅的帳單，便到樓下超方繳納，由於她是買大樓內的小套房，因此大約繳納幾百元，然而，旁邊1名正在結帳的阿伯看到她繳納的金額後，對著她說「妳買寵物籠啊！怎麼麼便宜」，她受到刺激有些生氣，但是一看到超商桌上阿伯的稅單和結帳單總額是3萬多，她只好不發一語的默默離開，非常無奈嘆「人生好不公平啊！拚死拚活被別人說買寵物籠，又沒辦法反駁」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「傷害性不大，侮辱性極強」、「個阿伯也真是有才啦！怎麼會想到寵物籠啦！真的好壞」、「買不起房的一堆，有什好比較的」、「自己住得開心比較重要吧，起碼有個屬於自己的家不用擔心會不會被房東趕」、「你應該回他，是鳥籠！困住的是我的夢想！」、「怎麼這樣說話啊！真沒禮貌」、「不要去在意那種沒教養的人說的話」；對此，原PO也表示自己的腦袋仍一直浮現「寵物籠」這3字，也自嘆自己不夠努力。