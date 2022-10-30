隨著國門解封，越來越多民眾搭機出境，女星小禎近日在節目中分享，過去到美國度假，因同行的旅伴太粗心，導致她被當地警察攔截，還差點吃牢飯。

小禎在主持的節目《今晚開讚吧》回憶，她和朋友們從拉斯維加斯的兩個飯店退房後，分兩車開往Joshua Tree附近的奢華民宿，最後再去洛杉磯。由於路途至少要開2、3小時，小禎出發前有把油箱加滿，但友人卻沒照做，只剩半桶油就上路。

一下高速公路駛進沙漠區時，小禎發現友人的車跟很近，搖下車窗詢問才知道，原來他們的油箱見底，小禎氣急敗壞地罵：「現在沒油，你在跟我開玩笑嗎？」無可奈何下，小禎提議友人先停車，由她開到下一家加油站拿油，但最近的一家車程要45分鐘，開到一半GPS還因網路不好而斷訊。

折騰好一陣子，小禎發現一條路雖可抵達，但旁邊掛著「此路不通」的牌子，同車友人表示如果不開這條，另一條來回需花2個小時，為了節省時間，小禎只好硬著頭皮上，好不容易開到市區，就被後方的警車攔下。

小禎趕緊解釋事情來龍去脈，被警察問難道沒看到「此路不通」的牌子嗎？小禎馬上裝傻地回：「有可能看到，也可能沒看到。」結果警察鄭重地警告：「依照加州的法律，我是可以把你抓進去關的」，原因是掛著「此路不通」的路可能很危險，需要派直升機救援，所幸在小禎的求情下，警察好心地放她一馬，並叮嚀回程不要走原路，要繞遠路，等到她和朋友的車開回民宿時，已經晚上七點半，原定的行程完全被打亂。