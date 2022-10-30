高雄市政府在桃源區勤和里至玉穗端架設緊急流籠作為物資運送備援管道，已於日前完工啟用。（原民會提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市桃源區明霸克露橋於去年8月因豪雨災害沖毀，為避免天災大雨帶來的預警性封路或道路再次中斷，市府架設緊急流籠作為物資運送備援管道，已於日前完工啟用。

原民會30日說，此工程總預算達1000萬元新台幣，經歷一次公告便順利發包簽約，於今年1月3日動土開工，並在今年9月29日正式完工。

高雄市政府原住民事務委員會副主委陳幸雄及桃源區長謝英雄，也在上周五參加啟用祈福儀式，並在部落合唱團的表演，及傳統布農族八部合音的歌聲中，共同為流籠的完工送上祝福。

此工程勤和里至玉穗端架設2條長250公尺流籠，各裝載1座吊貨籃，每座吊貨籃最高可運送1公噸重量物資，可同時運送2公噸重物資，在設施滿油量的情況下約可使用100趟，單次滿油最大運量可以達180噸以上物資，預期可於緊急使用時提供充足物資運量，提供桃源區復興、拉芙蘭、梅山3里居民能維持生計，共計受惠人口達312人。

高雄市桃源區長謝英雄表示，感謝陳其邁為族人分憂解愁，解決汛期間的物資運送問題，讓復興、拉芙蘭及梅山里的居民放心。