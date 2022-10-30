高雄市桃源區明霸克露橋於去年8月因豪雨災害沖毀，為避免天災大雨帶來的預警性封路或道路再次中斷，市府架設緊急流籠作為物資運送備援管道，已於日前完工啟用。
原民會30日說，此工程總預算達1000萬元新台幣，經歷一次公告便順利發包簽約，於今年1月3日動土開工，並在今年9月29日正式完工。
高雄市政府原住民事務委員會副主委陳幸雄及桃源區長謝英雄，也在上周五參加啟用祈福儀式，並在部落合唱團的表演，及傳統布農族八部合音的歌聲中，共同為流籠的完工送上祝福。
此工程勤和里至玉穗端架設2條長250公尺流籠，各裝載1座吊貨籃，每座吊貨籃最高可運送1公噸重量物資，可同時運送2公噸重物資，在設施滿油量的情況下約可使用100趟，單次滿油最大運量可以達180噸以上物資，預期可於緊急使用時提供充足物資運量，提供桃源區復興、拉芙蘭、梅山3里居民能維持生計，共計受惠人口達312人。
高雄市桃源區長謝英雄表示，感謝陳其邁為族人分憂解愁，解決汛期間的物資運送問題，讓復興、拉芙蘭及梅山里的居民放心。
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