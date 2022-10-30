大陸女星迪麗熱巴來自新疆，擁有前凸後翹的完美身材，艷麗外表被譽為「新疆四大美女」之一，每回造型都能驚艷網友，加上演技精湛、個性討喜，迅速在演藝圈竄紅，迅速躋身女頂流，穿著打扮和主演影視劇等都能引起話題。近日迪麗熱巴出席活動一襲白色蕾絲裙驚艷眾人，深V設計露出大片肌膚，令粉絲暴動。

迪麗熱巴日前出席代言品牌活動，工作室也曬出一組美照，她穿著一襲白色蕾絲裙，精緻的外貌仙氣十足，黑色長捲髮披肩更顯女人味，她坐在沙發上儀態優雅，正面面對鏡頭可以看見胸前深V幾乎開到腰，傲人的渾圓曲線相當明顯，雪白的肌膚相當吸睛，腰束奶澎的S曲線十分火辣。

照片一曝光，許多粉絲都被她的美貌驚呆：「我今天又看到了天使！」、「我寶狀態好好」、「知性優雅的迪麗熱巴」、「我天呐，美神降臨！」、「好溫婉居家」、「我直接美暈了，這幾天寶貝狀態超棒」、「寶貝來個自拍就更完美了」、「天底下怎麼會有這麼美的人」、「每天被熱巴的美貌轟炸，我心臟受不了了」。

迪麗熱巴一身白色連衣裙飄仙氣。（圖／迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴過去不吝嗇與粉絲分享自己吃的美食，肉肉的臉蛋被粉絲親切稱呼「胖迪」，她曾分享自己健身時間不管多晚收工都會運動，維持好身材的秘訣是靠運動，飲食上雖然會忌口，但也不會過多限制自己想吃食物的慾望。