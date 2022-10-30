民進黨基隆市長候選人蔡適應「向日葵婦女後援會」今（30日）成立，蔡適應提出，婚後孕前全額健康檢查的補助、一區一個公共托嬰中心，讓年輕人敢生敢養。

蔡適應今(30日)在臉書粉專發文表示，向日葵婦女後援會成立，感謝民進黨婦女部主任許嘉恬蒞臨助講，還有婦女後援會總會長陳珈娸和總幹事劉素真，以及許多偉大女性的號召，才有今日的後援會成立，他要向大家深深的一鞠躬。

蔡適應表示，他知道基隆有許多小家庭，職業婦女或單親家庭生活很辛苦，所以他提出，婚後孕前全額健康檢查的補助，一區一個公共托嬰中心，還有青年成家購屋的二年利息補貼方案，就是希望能夠幫助更多家庭減輕負擔，讓基隆的生育環境越來越好，也讓年輕人敢生敢養，他會和大家站在一起。11月26日懇請大家支持基隆市長請投3號蔡適應。

網友表示，「很貼心的好政見」、「蔡適應才是會站在人民的角度出發的好市長，支持他」、 「好有幫助的補貼！」、「恭喜婦女後援會成立！未來照顧到更多需要幫助的人」。