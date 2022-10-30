即將邁入11月的節氣立冬之前，仍能感覺到日夜氣溫差異。在正式拿出冬被之前，光靠夏季涼被已不足以抵擋入夜後的寒涼，此刻端出絨毯正是最佳使用時機。日比寢具建議可利用一些觸感溫暖的居家單品，例如義大利皇室、藝人瑪丹娜（Madonna）都愛用的羊毛披肩、充滿野性動物紋路的絨毛靠墊、類皮草配件、法蘭絨毯等，以優質柔軟的保暖小物，呵護睡眠更深沉而安穩。

寬庭美學也提案為居家空間增添柔軟毛料小物，以提升舒適氛圍，像是為臥室挑選一條視覺與觸覺兼具的柔軟披毯或大罩，軟綿的毛料織物適用於冬日增度，也可與寢具搭配，營造隨性的生活感氛圍，也為睡眠環境多增添一份溫暖與安心；當然也可以用於閱讀、追劇或冥想時。另外，毛茸茸的地毯也是推薦單品之一，不僅能輕柔安撫雙腳，如天鵝絨般溫潤的視覺，也讓氛圍同時昇華。

同樣是披毯，寶雅則有USB發熱式的碳纖維發熱毯，可當披肩、毛毯或是蓋毯使用，蓄熱保暖又安全。供電線可收入毯中，不必擔心藏線問題。更聰明地控制內置溫度，在過熱或電壓異常時會自動關閉。同時具有紐扣設計，可披於肩上不掉落，感覺溫暖、舒適放鬆。