蔡英文總統今天晚上出席中華民國汽車商業同業公會全國聯合會會員大會暨聯歡晚會，她稱讚桃園市長鄭文燦努力下桃園建設、發展有目共睹，而立委鄭運鵬扮演中央、地方樞紐，期待未來中央、地方一起努力，桃園進步一手接一手。

因接近選舉，會員大會暨聯歡晚會充滿選舉氣息，鄭文燦、鄭運鵬向各桌拜票爭取支持，中華民國汽車商業同業公會全國聯合會理事長劉錦村致詞呼籲一人拉10票讓參選桃園市長的鄭運鵬高票當選。

蔡英文總統29日來桃園為鄭運鵬輔選，她今天又到桃園。蔡總統說，感謝全聯會協助政府和業者溝通協調，反映業者意見，做為政府施政參考。她也說，政府會扮演後盾，在產業振興務實了解需求，讓汽車市場交易更加活絡。蔡總統也提到，這幾年在鄭文燦努力下，建設、發展有目共睹。鄭運鵬扮演中央地方樞紐，期待中央、地方一起努力，希望桃園進步一手接一手，像車子啟動就不會回頭。