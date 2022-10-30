高雄今日晚間7時3分許，有民眾行經美術東四路時，開車誤入輕軌鐵軌，造成雙向輕軌停駛，警方獲報立即趕往現場，協助車輛脫困，高捷公司表示，雙向輕軌見狀立即停駛，而列車上的乘客改採接駁車接送，汽車於晚間7時45分許離開軌道區，後續正在列車調度中。

今日晚間7時3分許，有民眾疑似下雨視線不清，開車誤入軌道區，造成車輛深陷鐵道無法即時脫困，警方接獲民眾報警後，立即趕往現場處理，協助將車輛脫困。

高捷公司表示，輕軌司機員第一時間見狀，立即將列車停駛並回報，不久後，高捷也派遣接駁車接送受影響的乘客，直到晚間7時45分許，汽車離開軌道區，後續正在列車調度中。

高捷公司指出，依照大眾捷運法第50條，非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第四十四條第二項前段規定，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所，可處新台幣1500元以上，7500元以下罰鍰。

高雄今日晚間傳出有民眾開車誤入輕軌軌道，造成輕軌雙向一度停駛。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）