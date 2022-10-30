法甲展開第13輪交戰，豪門巴黎聖日耳曼主場面對聯賽中後段班球隊特魯瓦，卻意外在比賽中陷入苦戰，不過大巴黎有著梅西（Lionel Messi）坐鎮便萬事OK，以1記精彩世界波幫助球隊追平比分，本場他貢獻1進球及1助攻，巴黎聖日耳曼挺住對方反撲氣勢，最終以4比3守護自家主場。

下半場開局巴黎聖日耳曼以1比2落後，這時梅西再次挺身而出，眼看沒有敵方球員盯防之下，在距離球門前35碼以1記遠距離射門打向左邊側網，該球的速度及變化幅度相當驚人，對方守門員愣了一下才動身飛撲，當然來不及將球封阻。

Great goal by Messi and what an incredible assist by Ramos 😮‍💨



That pass by Ramos was one in a lifetime passpic.twitter.com/VPJZVlwTgb — Omar Aref 🇦🇪 (@LosB1ancos_) October 29, 2022

巴黎聖日耳曼隨後再靠著內馬爾（Neymar）及姆巴佩（Kylian Mbappe）取得4比2領先，不過特魯瓦在第88分鐘再追加1球，試圖搶回1分積分，不過大巴黎仍挺過壓力，以4比3擊退特魯瓦拿下勝利，本場過後巴黎聖日耳曼以11勝2平、積分35分繼續穩坐法甲龍頭。

梅西賽後與特魯瓦守門員加倫互換球衣。(美聯社)

前一場比賽才超越C羅成為歐冠禁區外射門進球數最多的球員，梅西此次射門距離拉得更開，對他來說還是沒有難度，精彩表現也讓特魯瓦守門員加倫（Gauthier Gallon）欽佩不已，在賽後特地與梅西交換球衣，並對這位阿根廷球星給予大大讚美，「他是這個星球最棒的球員」