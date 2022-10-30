無黨籍台南市議長郭信良日前為國民黨市長候選人謝龍介站台後，11月12日還將在新營舉辦造勢活動支持黃偉哲。不過，黃偉哲陣營30日卻表示，當天並無此一行程規畫；民進黨立委陳亭妃晚間在臉書發文，指這場活動黃偉哲早就知情，還酸說「是要跟市長競選總部報告才算數」嗎？並直言「內情比8點檔還精彩」，引爆綠營「茶壼裡的風暴」。

本月22日郭信良為謝龍介站台，還在台上表示「你一票、我一票，大家相挺謝龍介」，引發綠營的不滿。事後傳出郭信良事前曾向黃偉哲「報備」，但黃偉哲陣營卻否認此事。

黃偉哲競總發言人呂維胤認為，郭信良從來未曾向黃偉哲「事先報告」要替誰站台，民進黨尊重郭信良為謝龍介站台的選擇，也認為郭應為此政治行為負責。

至於郭信良在11月12日將要幫黃偉哲舉辦造勢活動，呂維胤也強調，「市長的輔選行程已經排滿，且黨中央也指派多場外縣市助選活動，到投票日前，並無上述行程規畫」。

對此，陳亭妃晚間在臉書發文說，「明明今天大家是提早慶祝萬聖節，又不是愚人節，好奇怪哦！」還酸「原來不能只是向黃偉哲市長說明告知，是要跟市長競選總部報告才算數」。

陳亭妃表示，11月12日的活動，黃與其競選總部都知情，但總部今天卻說不知道，「下一步有可能就是把黃偉哲市長調去外縣市助講，再來可能就是用各種方式取消活動地點申請，這場活動的結局會是什麼呢？我們繼續看下去.....沒想到比8點檔還精彩絕倫呢！」

對此，呂維胤再度指出，郭信良替謝龍介站台時，聲稱要「全力支持謝龍介」，讓長期支持民主改革的市民非常不能接受。幾天後，郭信良陣營又放話表示要舉辦挺黃偉哲的造勢活動？究竟謀求的是個人的政治利益？或是聯合國民黨的挑撥分化行為？相信有智慧的市民都非常清楚。

呂維胤強調，民進黨是一個開大門走大路的政黨，會光明磊落爭取市民認同，力拚市長選票衝過半、議會拚過半的目標，捍衛台南民主聖地。