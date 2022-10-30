陷入背水一戰的味全龍今天在中職季後挑戰賽第2戰，雖然受到雨勢影響2度暫停，仍靠著先發投手鋼龍6.1局失1分好投，加上打線猛敲11安，以4比2擊敗中信兄弟，系列賽追成1勝2敗，也將戰線延長到洲際決勝負。

龍隊今年例行賽打吳哲源打得並不順手，8次面對（4場先發）讓他拿下2勝、1中繼成功，自責分率3.77。賽前龍隊總教練葉君璋表示，知道兄弟會讓吳哲源先發，沒想到第2戰就登板，也表示季中一直都有在研究吳哲源，但還是輸。

不過龍隊在季後賽碰頭結局卻是大不同，首局成功突破吳哲源防線，2出局後李凱威二壘安打，林智勝不死三振攻佔一、三壘，谷德溫再補上二壘打打回2分，陳品捷安打助隊在下一城，龍隊首局取得3比0領先。

3局下龍隊再靠陳品捷、劉時豪安打追加1分保險分，先發投手鋼龍繳出6.1局投出5次三振，被敲3安、失1分，不過受到雨勢影響控球，單場出現4次四壞球、1觸身球保送，5次四死球平聯盟紀錄；新洋投霸曼後援成功守成，助隊將戰線拉長。

林智勝在首局敲出二壘安打，季後賽個人累積第5支二壘安打，改寫王傳家保有的聯盟紀錄。今晚共吸引9885名球迷進場，寫下天母球場本季觀眾最多紀錄。