民進黨高市議員陳致中競選總部30日正式成立，除了邀請到高雄市長陳其邁、立法院長游錫堃到場站台外，更特別找來陳致中父親、前總統陳水扁替他披掛彩帶。（洪浩軒攝）

民進黨高市議員陳致中競選總部30日正式成立，除了邀請到高雄市長陳其邁、立法院長游錫堃到場站台外，更特別找來陳致中父親、前總統陳水扁替他披掛彩帶。（洪浩軒攝）

民進黨高市議員陳致中競選總部30日正式成立，除了邀請到高雄市長陳其邁、立法院長游錫堃到場站台外，更特別找來陳致中父親、前總統陳水扁替他披掛彩帶。（洪浩軒攝）

民進黨高市議員陳致中競選總部30日正式成立，除了邀請到高雄市長陳其邁、立法院長游錫堃到場站台外，更特別找來陳致中父親、前總統陳水扁替他披掛彩帶，競總成立大會現場雖然下著大雨，但滿滿群眾穿著雨衣在場支持，陳致中下跪讓陳水扁披上彩帶的一幕，感動現場許多陳致中支持者及扁迷。

總部成立晚會特別以大螢幕播放扁媽陳李慎生前的影像，片段中也回顧先前陳致中競選總部成立時，扁媽替陳致中披掛彩帶的影片，氣氛相當溫馨感人。影片撥放後，陳水扁佇著拐杖在看護的陪同下上台，陳致中隨後下跪，讓父親為他披上彩帶。

陳致中指出，自己4年前在民進黨初選民調為居首位，但開票當天看到心臟病快發作，且最終票開出來他只有第6名，還差點落選。先前都是阿嬤替他披掛彩帶，但現在阿嬤已經不在，所以拜託父親代替阿嬤來幫他披彩帶，爸爸相當擔心他的選情，希望大家支持，讓他可以順利連任。

陳其邁向民眾逗趣表示，雖然陳致中跟他一樣同為民進黨，但陳致中在議會質詢時對他一點也不會客氣，內容也相當犀利，自己稍微1個數字講錯馬上就被發現，所以每當陳致中準備質詢時，他都會特別跟市府官員提醒要注意，且時常半夜接到陳致中的電話要跟他討論市政，大家一定要支持認真、努力且公督盟評鑑優質陳致中。

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