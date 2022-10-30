剛果民主共和國（DR Congo，民主剛果）警政首長薩松戈將軍今天說，首都金夏沙最大體育場舉行的一場音樂會因人潮擁擠導致踩踏事件，造成7名觀眾和1名警察死亡。

薩松戈（Sylvain Sasongo）告訴官方通訊社ACP，非洲著名歌手伊普帕（Fally Ipupa）這場音樂會昨晚在可容納8萬觀眾的烈士體育場舉行。

各方報導稱，這位歌手深受當地人喜愛，音樂會絕對爆滿；一名目擊者稱，連體育場走廊都擠滿了人。

法新社報導，現場一名警察告訴ACP，「踩踏事件導致有人死亡。」「那些音樂愛好者因窒息而身亡。」

ACP派有記者在體育場報導這場音樂會，稱警方已封鎖了3個區域，以確保體育場、貴賓看台和舞台的安全。ACP說，「在人群壓力下，警察撐不了多久」。

ACP指出，創作歌手伊普帕與所有剛果歌手一樣，在演出預定開始數小時後才姍姍來遲。44歲的伊普帕出生於金夏沙，是非洲知名的音樂人之一，其專輯暢銷全球。