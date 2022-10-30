九合一選舉剩下不到1個月，台北市選戰進入白熱化，國民黨台北市長候選人蔣萬安接受風傳媒網路節目《下班瀚你聊》專訪時，主持人黃暐瀚問到預估這次的得票率會是多少？蔣萬安自信的說，目標是51％，這是給自己的期待；他也坦言，投票率會是關鍵。

黃暐瀚提到，2018年棄保是存在的，現在民進黨的支持者看到民眾黨是水火不容，但是很多人說棄陳保黃，會擔心白綠票整合贏過你嗎？蔣萬安說，這次選舉看過許多民調，其實沒有什麼可以棄保，沒有任何一方能操作棄保，因為都有堅定的支持者，台北市民水準很高。

蔣萬安表示，不會考慮棄保問題，不管說綠白或藍白，呼籲我的支持者不用含淚投票，只要投給6號蔣萬安；而他對自己的期待是能得到51％的得票率。

不過，蔣萬安坦言，民進黨有堅固的基本盤，綠營的支持者會很堅定的去投票，所以投票率變成是關鍵，如果遇到下雨等情況造成藍軍支持者不出來投票，就可能影響投票結果，因此，關鍵就是投票率。