國中組特優作品「溫馨夢幻的森林」，鼓山高中國中部蔡宸諭作品。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

高中職組甲等作品「未來世界的火車與機器軍人、戰車」，楠梓特殊學校高職三年級學生謝秉均作品。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

楠梓特殊學校畢業生力政文天生具有能將想法、思維轉化為符號的能力，以各種自創特殊文字另類詮釋校歌，贈與佛陀紀念館珍藏。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

「藝術共融的實踐－2022年高雄市特教生藝術創作聯展」30日上午在佛陀紀念館五觀堂舉行，高職三年級自閉症生謝秉均用極細膩的手法畫出未來世界的火車、戰車，楠梓特殊學校畢業生力政文用自創的特殊文字轉譯校歌，作品今年7月還獲選台灣代表權參加「2022帕拉亞特東京第九屆國際交流畫展」。

今年的特教生藝術聯展主題意在傳達將藝術創作與欣賞的邊界延展開放，觸動社區平等對待、多元群體相互欣賞，進行社區藝術共融，創作跨領域的美學工程，期待社會大眾能一同欣賞身心障礙者內心這座神祕的花園。

此屆參賽學校高中職以下共計38所，總參賽作品共計107件，入選以上作品共計45件，展覽將挑選80件作品展出，透過蠟筆塗鴉、水彩畫、素描以及立體陶藝作品等介面，一窺特教學生眼中獨特藝樣的世界，展出至11月13日止。

高中職組甲等作品「未來世界的火車與機器軍人、戰車」作者為楠梓特殊學校高職三年級學生謝秉均，謝秉均是自閉症的孩子，創作中的線條結構以不間斷的圓形連續塗鴉，描繪未來世界的火車與機器軍人、戰車，細膩中充滿無限想像力。

國小組特優作品「樹葉裡的貓頭鷹」為五福國小茅睿創作，茅睿是中度自閉症及ADHD的孩子，唯有畫圖能讓他沉靜，從小對色彩就有自己獨特的堅持。他描繪的貓頭鷹用色活潑，充滿張力且逗趣可愛。

國中組特優作品「溫馨夢幻的森林」為鼓山高中國中部蔡宸諭的作品，蔡宸諭是中度智能障礙的孩子，他筆下的森林多彩絢麗，表現太陽西下彩霞滿天的溫暖色澤，傳達森林溫暖又夢幻溫馨的奇特感受。

楠梓特殊學校畢業生力政文天生具有能將想法、思維轉化為符號的能力，他以各種自創特殊文字另類詮釋校歌，作品今年7月還獲選台灣代表權參加「2022帕拉亞特東京第九屆國際交流畫展」，

佛陀紀念館副館長永融法師表示，已連續八年舉辦特教生藝術創作展，特教生藝術創作多元豐富，每年都吸引許多民眾前來欣賞，激發內心的共鳴。