年底地方大選僅剩下不到4個月時間，民進黨前主席許信良分析指出，大選勝負已定！民進黨操作「抗中保台」其實是險招。前民進黨立委郭正亮表示，若說勝負已定，指的是「北台灣」。

針對許信良稱年底大選勝負已定，郭正亮今(30日)在政論節目《新聞大白話》中表示，如果是講勝負已定，指的是北台灣，大家關注的還是北台灣，主要是因為陳時中，陳時中莫名其妙說他有抗中保台的DNA，不然也沒有人在打這個議題。

郭正亮接著指出，比如民進黨新北市長候選人林佳龍、桃園市長候選人鄭運鵬有看到他們在訴求「抗中保台」嗎？可是陳時中就這樣打抗中保台，會讓人有一個聯想，他是不是害怕連基本盤都鎖不住，所以變成他的選舉策略？

郭正亮指出，可是這種選舉策略，許信良可能認為划不來。因為現在這個氛圍，美國選舉11月8日結束，若如大家預期，眾議院被共和黨拿到，眾議院還是會步步進逼，勢必台灣政策法勢必再來一次，那個氛圍恐會不斷往上升，台灣有必要跟著美國的抗中步調嗎？

郭正亮認為，美國打抗中牌，搞不好對美國有利，可是台灣並不是美國，台灣不耐打，況且台灣、烏克蘭受到的傷害，不是美國所能承受的，因此美國不一定會進場，台灣恐變成戰場，他不禁問，台灣有必要變成第一線嗎？