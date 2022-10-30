目前位於南海的「奈格」颱風持續向西前進，對台灣直接影響不大，不過外圍環流仍為台灣帶進大量水氣。氣象局提醒，明（31）日、周二（11月1日）要特別注意強降雨，山區可能因為連日降雨出現坍方、落石、土石流等，另外沿海、空曠地區及各離島須留意9至11級強陣風。

氣象局分析明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，今晚至明天颱風外圍環流影響及東北季風增強，迎風面雨勢持續增大、各地降雨機率提高；北部、東半部地區及恆春半島發生陣雨的時間長、範圍大，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中在基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；中南部地區也會有局部短暫陣雨。

氣象局說明一周天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣溫方面，北部及東北部天氣將稍涼，預測新竹以北及宜蘭整天氣溫約在23到25度之間，其他地區早晚偏涼，低溫約21至24度，白天高溫將略為下降，約27到30度，中南部日夜溫差較大。另外桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風。

氣象局說明，明天、周二北海岸、大台北山區及宜蘭有局部豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；周三（11月2日）、周四（11月3日）北部、東半部及中南部山區有局部降雨，宜蘭仍有局部大雨；周五（11月4日）至下周日（11月6日）北部及東半部容易降雨，中南山區仍有零星短暫陣雨，其他地區以多雲到晴的天氣為主，中部以北、宜約19至21度。