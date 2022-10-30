新北市中醫師公會、醫師公會、護理師公會、藥師公會等22個醫事團體，今(30)日齊聚三重綜合體育館成立「醫事團體後援會」，有將近千名的醫事團體代表及第一線醫事人員擠滿活動現場，力挺新北市長侯友宜連任；侯友宜在致詞時，也意有所指稱當時在防疫期間「即便把問題都反映了，一而再、再而三卻沒有得到結果」，強調自己知道責任在誰，但都選擇默默承擔。
「醫事團體後援會」總會長由新北市中醫師公會理事長詹益能擔任，新北市護理師護士公會理事長周繡玲、新北市醫師公會理事長顏鴻順、新北市牙醫師公會理事長林順華、新北市藥師公會理事長許有杉、新北市藥劑生公會理事長洪裕貴等22個醫事團體代表也都表態力挺。
侯友宜表示，長官再能幹，沒有第一線夥伴跟團隊也沒有用，這是他從第一線歷練上來的經驗，他所重視的是團體，不是個人，只有團隊才可以打勝仗，新北市不是只有侯友宜，每個人都是侯友宜，新北疫情可以守下來，要感謝每一位第一線人員。
侯友宜表示，過程中有很多辛苦，沒有埋怨、沒有責怪，不僅從不在電視上罵人，也不會把責任推給別人，都一己承擔；不過侯友宜也意有所指的說，自己也知道很多地方責任在誰，「即便我把問題都反映了，一而再、再而三卻沒有得到結果」，但我也都默默承擔，因為再多的抱怨解決不了事，而且第一線同仁盡了很大的力量，已經很苦了。
侯友宜指出，他61歲出來選舉，當時自己公務人員的年資已經可以終身保障，甚至15年前就拿到「上將特階」，可以做到65歲，但自己毅然決然放棄公務人員保障，因為「給別人機會就是給自己機會，讓別人更好就是讓自己更好」。
他強調，當時自己看到台灣出現危機，台灣不怕國外、兩岸，最怕自己內部不團結，中華民國最重要力量是要來自內部團結，以及一顆愛國的心，而不是一味紛擾對抗，「什麼時候愛中華民國、愛台灣變成一個選舉的問題？這不是每個人都要盡的責任嗎？這有什麼好拿出來說？」，這本來就是天經地義的事。
侯友宜表示，顧台灣、顧國家，這是每個人要做的事情，要用行動展現，而不是用嘴巴說，今年選舉就跟4年前一樣，「我說的政見就是要兌現，說到一定要做到」，今年選舉除了拜託大家持續給自己肯定及支持，同時也給所有年輕人一個機會，「上一代好好做事，讓下一代能夠好好接棒，國家、社會才會往前走」。
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