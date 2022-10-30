有將近千名的醫事團體代表及第一線醫事人員現身支持侯友宜。(黃敬文攝)

新北市長侯友宜也在藍營市議員以及市議員候選人的陪同下抵達現場。(黃敬文攝)

新北市中醫師公會、醫師公會、護理師公會、藥師公會等22個醫事團體，今(30)日齊聚三重綜合體育館成立「醫事團體後援會」，有將近千名的醫事團體代表及第一線醫事人員擠滿活動現場，力挺新北市長侯友宜連任；侯友宜在致詞時，也意有所指稱當時在防疫期間「即便把問題都反映了，一而再、再而三卻沒有得到結果」，強調自己知道責任在誰，但都選擇默默承擔。

「醫事團體後援會」總會長由新北市中醫師公會理事長詹益能擔任，新北市護理師護士公會理事長周繡玲、新北市醫師公會理事長顏鴻順、新北市牙醫師公會理事長林順華、新北市藥師公會理事長許有杉、新北市藥劑生公會理事長洪裕貴等22個醫事團體代表也都表態力挺。

侯友宜表示，長官再能幹，沒有第一線夥伴跟團隊也沒有用，這是他從第一線歷練上來的經驗，他所重視的是團體，不是個人，只有團隊才可以打勝仗，新北市不是只有侯友宜，每個人都是侯友宜，新北疫情可以守下來，要感謝每一位第一線人員。

侯友宜表示，過程中有很多辛苦，沒有埋怨、沒有責怪，不僅從不在電視上罵人，也不會把責任推給別人，都一己承擔；不過侯友宜也意有所指的說，自己也知道很多地方責任在誰，「即便我把問題都反映了，一而再、再而三卻沒有得到結果」，但我也都默默承擔，因為再多的抱怨解決不了事，而且第一線同仁盡了很大的力量，已經很苦了。

侯友宜指出，他61歲出來選舉，當時自己公務人員的年資已經可以終身保障，甚至15年前就拿到「上將特階」，可以做到65歲，但自己毅然決然放棄公務人員保障，因為「給別人機會就是給自己機會，讓別人更好就是讓自己更好」。

他強調，當時自己看到台灣出現危機，台灣不怕國外、兩岸，最怕自己內部不團結，中華民國最重要力量是要來自內部團結，以及一顆愛國的心，而不是一味紛擾對抗，「什麼時候愛中華民國、愛台灣變成一個選舉的問題？這不是每個人都要盡的責任嗎？這有什麼好拿出來說？」，這本來就是天經地義的事。

侯友宜表示，顧台灣、顧國家，這是每個人要做的事情，要用行動展現，而不是用嘴巴說，今年選舉就跟4年前一樣，「我說的政見就是要兌現，說到一定要做到」，今年選舉除了拜託大家持續給自己肯定及支持，同時也給所有年輕人一個機會，「上一代好好做事，讓下一代能夠好好接棒，國家、社會才會往前走」。