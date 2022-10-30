民進黨28日舉辦「社群之夜」活動，蔡英文總統致詞表示，年底還要選地方縣市首長，如果選得不好，恐會讓國際懷疑台灣人是不是改變主意了，年底選票要決定執政路線是不是要往前走，國際是不是會更有力地支持台灣。臉書粉專「不禮貌鄉民團」痛批，情緒勒索是最差勁的選戰手段，每次出事應對SOP就是切割、口號、拖延、批鬥、反問，每次都到了選前才開始拿愛國情結當做選舉主軸，只會讓大家內心有更多反感。

蔡英文致詞時說「如果我們選得不理想，那想一想國際間會怎麼樣解讀呢？他們會問說台灣人民是不是改變主意了？這樣子的話，這些國家會不會對台灣的信心打折扣呢？所以年底的選舉，大家的一票決定我們執政路線是不是要繼續往前走，更是要決定國際會不會持續更有力的支持台灣，大家說對不對？」

「我覺得，情緒勒索是最差勁的選戰手段，不管誰來用都一樣！」不禮貌鄉民團今(30日)在臉書發文表示不以為然，台灣是所有台灣人共有的，不是專屬於你們民進黨的，台灣人才是這個家的主人，任何政黨與政治人物，都該是為人民服務而存在的公僕，而不是反客為主，回過頭警告這個家族： 如果你們不支持我，以後這個家會有變數，別人就不再跟這個家族做生意了。「....哈囉？要不要聽看看你們現在在講什麼？」

他質疑，民進黨拿抗中保台來威脅台灣人，好像不把票投給你們，台灣人就是自願當中國人。就算今天是宗教來傳教，我表明對他們宗教沒興趣、不想加入他們，他們也不會忽然開口指控我是不是想加入撒旦的行列，這種操作手法其實比宗教還低劣。

「你們有沒有算過，這幾年發生了多少鳥事？」他細數宗教財團法人法被駁回，《平均地權條例》被擋，說要乾淨選舉卻全黨挺林智堅，其他還有一堆認知作戰被抓包、護航特定廠商、拉抬行情等事，台灣人不是沒給過民進黨機會，但民進黨是怎麼回報台灣人的？每次出事，應對SOP就是：切割(我們跟那個人不熟)、口號(不要懷疑我們改革的決心)、拖延(下個會期我們一定審)、批鬥(那些質疑者只是想作秀)、反問(難道要讓台灣被親中政黨奪下)。

「真的，我們都看膩了！」他強調，很多人都愛台灣，但看到為了繼續執掌大權而恐嚇人民，對自己這幾年荒廢的正事避口不談，每次都到了選前才開始拿愛國情結當做選舉主軸，只會讓大家內心有更多反感。如果到現在還不知道自己錯在哪裡，選後再去好好反省吧。