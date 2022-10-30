韓國梨泰院人擠人悲劇至今釀成153死、103傷，成為該國史上最致命的人群災難之一，引發國際間關注。英國《衛報》（The Guardian）盤點過去10年來，世界各地發生的踩踏事故。

▲麥加:2,300死

2015年9月24日，穆斯林前往聖地麥加參加一年一度「擲石驅魔」（Ramy al-Jamarat）儀式，卻在準備登上人行橋時發生推擠，成為近年最嚴重踩踏意外。事後，一些信徒將錯歸咎政府，稱附近一條道路無法通行，無法妥善管理流動路線。

▲印尼:至少133死

本月1日，印尼東爪哇的坎朱魯漢球場（Kanjuruhan Stadium）舉行足球甲組聯賽突然發生暴動，警方祭出催淚瓦斯壓制，球迷驚慌失措集體湧入門口，造成133人死亡，包含40多名兒童。

▲印度:至少115死

2013年10月13日，印度中部達蒂亞(Datia)一座寺廟舉行宗教節慶，多達2萬人瞬間湧入人行橋上，釀成至少115死、超過110傷。

▲科特迪瓦:61死

2013年1月1日，象牙海岸科特迪瓦球場發生踩人慘劇，當時正值跨年煙火表演，結束後人群推擠，造成61人死、200傷。

▲伊朗:56死

2020年1月7日，正逢遭美軍暗殺的革命衛隊(Revolutionary Guards)指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)葬禮，上萬民眾前往東南部克爾曼(Kerman)齊聲哀悼，造成56人死亡。

▲衣索比亞:至少52死

2016年10月2日，於奧羅米亞州（Oromia）舉行的一場豐雨慶典（Irreecha）遭示威者藉機反政府遊行，警方發射催淚瓦斯驅散人群時發生推擠，至少52人被活活踩死。

▲坦尚尼亞:45死

2021年3月21日，首都三蘭港（Dar es Salaam）一座體育場為已故總統馬古富利（John Magufuli）舉辦追思會，最後演變成人群推擠，至少45人喪命。

▲以色列:45死

2021年4月30日，東北部莫蘭山(Mount Meron)舉行猶太正教年度朝聖活動「篝火節」，湧入大約10萬名信徒共襄盛舉，卻造成45人死亡。此為疫情以來，最大規模的集會活動。