選戰進入倒數階段，台北市選情激烈，國民黨台北市長候選人蔣萬安接受風傳媒網路節目《下班瀚你聊》專訪時提到，確診不能投票，恐讓20至30萬人無法投票，而中央流行疫情指揮中心許多制度已經開放，投票應該也要有配套，但他們應該是有政治考量，中選會根本已經「瀆職」。

現階段確定確診者不能參與投票，《下班瀚你聊》主持人黃暐瀚提到，韓國是用通訊的方式、日本是修法分時刻投票，黃暐瀚也認為，確診者可以4點30分投到5點，就能分流分場地，否則可能有20至30萬人無法投票。

蔣萬安則說，投票是憲法賦予的權利，現在指揮中心已經越來越開放，投票應該都該有配套，避免影響國民投票權利，其他國家都有相關作法，不能因為疫情影響這30萬人的權利。

蔣萬安也痛批，指揮中心專業判斷的時候，常常都是把防疫考量變成政治考量，過去有很多人提出很多建議，像是採購疫苗、以篩帶隔等，指揮中心都不接受外界建議，這真的非常可惜。

蔣萬安也痛批，疫情2年多，新加坡美國都有相關經驗，所以他覺得中選會根本已經瀆職，為何都沒想到，只說沒有修法不行。

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