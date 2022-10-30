偶像女團「Twins」成員出身的香港女星阿嬌(鍾欣潼)，這些年將事業重心放在大陸，近來她成了大陸綜藝節目的寵兒，參加人氣選秀節目《乘風破浪》第三季節目，大秀唱跳功力，和阿Sa(蔡卓妍)的姐妹情成為節目一大亮點；她近日在社群平台和粉絲分享卸妝，但妝前妝後差別讓網友驚呆。

阿嬌日前在小紅書分享卸妝產品，她穿著酒店浴袍，一頭長髮隨意綁起，透露自己剛結束一天的工作，回到酒店準備卸妝，「我今天帶妝差不多有10幾個小時了，大家看一下我的肌膚狀態，已經是一個很累的狀態了」，阿嬌將臉湊近鏡頭，皮膚看起來光潔無暇，看不出有什麼缺點，妝容顯得非常清透。她坦言平時上鏡妝會比較濃一些，日常工作需要化妝卸妝反反覆覆，上鏡也需要保持好皮膚狀態。

接著她開始展示卸妝油效果，將卸妝油倒在手上後，以打圈的方式溶解彩妝，阿嬌洗完臉後展示卸妝效果，和有化妝的樣子相比幾乎是一模一樣，皮膚依舊白皙透亮，看不出妝前妝後的差別，仔細觀察可以發現阿嬌確實是卸妝了，假睫毛和口紅都消失，粉底卸掉後可以看到臉頰旁有一顆美人痣，除此之外其他幾乎沒變。

阿嬌卸妝前後幾乎無區別。（圖／微博）

妝前妝後的樣子讓許多網友驚訝，紛紛留言：「卸掉了灰塵」、「妳卸掉的不是妝，是我的自尊」、「為啥越卸越美呢」、「她甚至更美了」、「阿嬌吃防腐劑長大的吧」、「化妝和素顏沒啥差別」、「這皮膚狀態也太好了」。